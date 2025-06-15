مباحثات سعودية دولية وغرفة عمليات خاصة لخدمة حجاج إيران

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالات هاتفية اليوم، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالعراق الدكتور فؤاد حسين، ووزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، ووزير خارجية اليونان غيورغوس جيرابيتريتيس.

وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة لا سيما العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها في المنطقة، وأهمية خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

إدانة سعودية

وكانت المملكة قد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية. وقالت الخارجية السعودية في بيان: «وإذ تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة؛ لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري».

ونظرًا للظروف الجارية التي تمر بها إيران، وبناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، وزارة الحج والعمرة بتسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم، حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين.

خطة متكاملة

وأنشأت وزارة الحج والعمرة غرفة عمليات خاصة لمتابعة أوضاع الحجاج الإيرانيين على مدار الساعة، وتلبية جميع احتياجاتهم في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وذلك إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بناءً على ما عرضه ولي العهد، بشأن تسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين.

وأوضحت الوزارة أن فرق العمل التابعة لها أجرت مراجعة شاملة ودقيقة لمستوى الخدمات المقدمة لهم في مساكنهم، والبالغ عددهم نحو 76 ألف حاج، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة والرعاية بجودة عالية طوال فترة وجودهم في المملكة حتى موعد مغادرتهم.

وعملت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات المعنية في المملكة، على وضع خطة متكاملة لمغادرتهم وفق ما طلبه الجانب الإيراني المسؤول عن شؤون الحجاج، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسلاسة الانتقال في جميع المراحل، وتشمل الخطة مغادرتهم في رحلات داخلية عبر مطاري الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، للانتقال إلى مطار عرعر، ومن ثم انتقالهم إلى منفذ جديدة عرعر البري، لاستكمال رحلتهم برًا إلى إيران.

وبدأ التنفيذ الفعلي للخطة من يوم أمس الجمعة، مع استمرار فرق وزارة الحج والعمرة في تقديم الرعاية الكاملة والخدمة المباشرة للحجاج الإيرانيين حتى مغادرتهم أرض المملكة بسلام وأمان، في إطار العناية الشاملة التي توليها المملكة بجميع ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.