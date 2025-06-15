إصابة شخص بجروح خطيرة جراء إطلاق نار خلال تظاهرة في ولاية يوتا الأميركية

أعلنت شرطة مدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا بغرب الولايات المتحدة الأميركية، إصابة شخص بجروح خطيرة جراء إطلاق نار خلال تظاهرة مناهضة للرئيس دونالد ترامب، مشيرةً إلى أن "لدينا شخص مشتبه به قيد التوقيف".

وكان قد تظاهر عشرات آلاف الأشخاص السبت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ضدّ سياسات ترامب قبل عرض عسكري نادر بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي تزامن مع العيد الـ79 للرئيس الجمهوري.

وخرج مشاركون في تظاهرات "لا ملوك" إلى الشوارع في نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو وفيلادلفيا وهيوستن وأتلانتا ومئات المدن الأميركية الأخرى للتنديد بما يقولون إنها "تجاوزات استبدادية لترامب".