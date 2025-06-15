القناة 12 الإسرائيلية: ارتفاع أعداد الجرحى جراء سقوط صواريخ إيرانية بوسط إسرائيل إلى 207

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بسقوط "4 قتلى و140 مصابًا حتّى الآن، جرّاء سقوط صواريخ ​إيران​يّة في مدن بات يام ورحوفوت في تل أبيب"، فيما كانت الحصيلة السّابقة تفيد بسقوط 3 قتلى و125 جريحًا.

بدورها، أشارت القناة 12 الإسرائيليّة، إلى "ارتفاع أعداد الجرحى جرّاء سقوط صواريخ إيرانيّة في وسط إسرائيل إلى 207".

وكانت قد شنّت إيران فجر اليوم هجومًا واسعًا ومزدوجًا على إسرائيل، مستخدمةً أكثر من 50 صاروخًا باليستيًّا وعددًا من المسيّرات، وقد تضرّرت عشرات المنازل والمباني، جرّاء سقوط صواريخ إيرانيّة في مدينة بات يام قرب تل أبيب. كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، بأنّ "أضرارًا كبيرةً وقعت في معهد وايزمن للأبحاث في رحوفوت، جرّاء سقوط صاروخ إيراني".