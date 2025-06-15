أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بسقوط "4 قتلى و140 مصابًا حتّى الآن، جرّاء سقوط صواريخ إيرانيّة في مدن بات يام ورحوفوت في تل أبيب"، فيما كانت الحصيلة السّابقة تفيد بسقوط 3 قتلى و125 جريحًا.
بدورها، أشارت القناة 12 الإسرائيليّة، إلى "ارتفاع أعداد الجرحى جرّاء سقوط صواريخ إيرانيّة في وسط إسرائيل إلى 207".
وكانت قد شنّت إيران فجر اليوم هجومًا واسعًا ومزدوجًا على إسرائيل، مستخدمةً أكثر من 50 صاروخًا باليستيًّا وعددًا من المسيّرات، وقد تضرّرت عشرات المنازل والمباني، جرّاء سقوط صواريخ إيرانيّة في مدينة بات يام قرب تل أبيب. كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، بأنّ "أضرارًا كبيرةً وقعت في معهد وايزمن للأبحاث في رحوفوت، جرّاء سقوط صاروخ إيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: ارتفاع أعداد الجرحى جراء سقوط صواريخ إيرانية بوسط إسرائيل إلى 207 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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