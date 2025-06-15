"LBCI": إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الحركة الجوية بشكل طبيعي

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "في تمام السّاعة السّادسة صباحًا، وبعد تقييم خليّة أزمة ​مطار بيروت الدولي​ للأوضاع والظّروف المحيطة والرّاهنة، أُعيد فتح الأجواء اللّبنانيّة أمام الحركة الجوّيّة بشكل طبيعي".

وكانت قد ذكرت القناة، بعد منتصف ليل السّبت- الأحد، أنّ "المديريّة العامّة للطّيران المدني اتخذت قرارًا بإقفال المطار من الثّانية بعد منتصف اللّيل حتّى السّادسة صباحًا، وأي إستثناء خلال هذه الفترة يحتاج إلى موافقة من سلطات الطّيران اللّبنانيّة".