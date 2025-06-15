"LBCI": إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الحركة الجوية بشكل طبيعي

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "في تمام السّاعة السّادسة صباحًا، وبعد تقييم خليّة أزمة مطار بيروت الدولي للأوضاع والظّروف المحيطة والرّاهنة، أُعيد فتح الأجواء اللّبنانيّة أمام الحركة الجوّيّة بشكل طبيعي".
وكانت قد ذكرت القناة، بعد منتصف ليل السّبت- الأحد، أنّ "المديريّة العامّة للطّيران المدني اتخذت قرارًا بإقفال المطار من الثّانية بعد منتصف اللّيل حتّى السّادسة صباحًا، وأي إستثناء خلال هذه الفترة يحتاج إلى موافقة من سلطات الطّيران اللّبنانيّة".
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