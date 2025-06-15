مصدر بـ"أنصار الله" لـ"نيوزويك": مستعدون للمضي بحملتها الصاروخية وبالمسيرات ضد إسرائيل

أكّد مصدر في جماعة "​أنصار الله​" اليمنيّة (الحوثيين)، لمجلة "نيوزويك- Newsweek" الأميركيّة، أنّ "الجماعة ستواصل معركتها ضدّ إسرائيل"، بعد تقارير تفيد بأنّ القوّات الإسرائيليّة نفّذت ضربةً استهدفت شخصيّات بارزة خلال اجتماع.

وشدّد على أنّ "الجماعة مستعدّة للمضي قُدمًا في حملتها الصّاروخيّة وبالطّائرات المسيّرة ضدّ إسرائيل، حتّى في حالة خسارة قيادات رفيعة المستوى"، مشيرًا إلى "أنّنا كلّنا مشاريع استشهاديّة، ولا نخشى الاستهداف. كل قائد يخلفه ألف قائد".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بأنّ الهدف من الهجوم الإسرائيلي على صنعاء هو رئيس أركان "الحوثيّين" محمد الغماري، فيما تحدّثت وسائل إعلام يمنيّة عن فشل العمليّة في اليمن.