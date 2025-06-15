أشار رئيس بلديّة بات يام في ​تل أبيب​، إلى وجود "أكثر من 20 مفقودًا تحت أنقاض المبنى الّذي تعرّض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني"، كاشفًا أنّ "61 مبنى تعرّضت إلى أضرار جرّاء سقوط صاروخ إيراني، 6 منها سيتم هدمها بالكامل".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بات يام في تل أبيب: أكثر من 20 مفقودًا تحت أنقاض مبنى أُصيب بصاروخ إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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