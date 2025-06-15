دعوات سعودية بريطانية تركية: خفض التصعيد وحل الخلافات بالحوار

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.وشدد الجانبان على أهمية بذل الجهود كافة من أجل خفض التصعيد، وحل الخلافات بجميع الوسائل الدبلوماسية، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من رئيس وزراء بريطانيا.

كما تلقى ولي العهد، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بعد الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي أدى إلى تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة. وتم التأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود لخفض التصعيد وضبط النفس، وأهمية العودة للحوار وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية.

كما ناقش ولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وكذلك الحال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، التطورات التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، والتشديد على أهمية ضبط النفس، وخفض التصعيد في المنطقة، وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية.

وبخصوص الطائرة الهندية المنكوبة، بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة إلى رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب هندية بعد إقلاعها من مطار أحمد أباد في جمهورية الهند.

وقال ولي العهد: «بلغنا نبأ حادث تحطم طائرة ركاب هندية بعد إقلاعها من مطار أحمد أباد في جمهورية الهند، وسقوطها على مبنى سكني، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل».