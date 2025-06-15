كما تلقى ولي العهد، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بعد الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي أدى إلى تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة. وتم التأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود لخفض التصعيد وضبط النفس، وأهمية العودة للحوار وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية.
كما ناقش ولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وكذلك الحال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، التطورات التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، والتشديد على أهمية ضبط النفس، وخفض التصعيد في المنطقة، وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية.
وبخصوص الطائرة الهندية المنكوبة، بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة إلى رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب هندية بعد إقلاعها من مطار أحمد أباد في جمهورية الهند.
وقال ولي العهد: «بلغنا نبأ حادث تحطم طائرة ركاب هندية بعد إقلاعها من مطار أحمد أباد في جمهورية الهند، وسقوطها على مبنى سكني، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل».
كانت هذه تفاصيل خبر دعوات سعودية بريطانية تركية: خفض التصعيد وحل الخلافات بالحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.