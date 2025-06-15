إسرائيل تقتل 12 فلسطينيا في موقع لتوزيع المساعدات

استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب نحو 50 آخرين بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تجمعًا للفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول المساعدات غرب مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، منذ فجر اليوم، إلى 68 شهيدًا، بينهم 40 شهيدًا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وخمسة شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرق مدينة غزة.
واستشهد 11 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 120 آخرين في قصف الاحتلال موقع توزيع المساعدات بمحور نتساريم وسط قطاع غزة.
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