الاتحاد الأوروبي: حرب إسرائيل وإيران لن تحقق الأمن في الشرق الأوسط

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا قال فيه إنه يتابع عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير الذي يهدد بزعزعة استقراره في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على إيران وردّ إيران.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه "التزامه الراسخ بالأمن الإقليمي، بما في ذلك أمن دولة إسرائيل، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، كاحتمال إطلاق مواد إشعاعية".

وأضاف: لطالما كان الاتحاد الأوروبي واضحًا في ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ويشعر بالقلق إزاء التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي خلص مجلس محافظي الوكالة بناءً عليه إلى أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالضمانات النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. إلا أن الأمن الدائم يُبنى بالدبلوماسية، لا بالعمل العسكري.

وتابع: "نؤمن بأن الدبلوماسية يجب أن تنتصر. وسيواصل الاتحاد الأوروبي المساهمة في جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوترات وإيجاد حل دائم للقضية النووية الإيرانية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاق تفاوضي".