وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه "التزامه الراسخ بالأمن الإقليمي، بما في ذلك أمن دولة إسرائيل، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، كاحتمال إطلاق مواد إشعاعية".
وأضاف: لطالما كان الاتحاد الأوروبي واضحًا في ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ويشعر بالقلق إزاء التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي خلص مجلس محافظي الوكالة بناءً عليه إلى أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالضمانات النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. إلا أن الأمن الدائم يُبنى بالدبلوماسية، لا بالعمل العسكري.
وتابع: "نؤمن بأن الدبلوماسية يجب أن تنتصر. وسيواصل الاتحاد الأوروبي المساهمة في جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوترات وإيجاد حل دائم للقضية النووية الإيرانية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاق تفاوضي".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: حرب إسرائيل وإيران لن تحقق الأمن في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.