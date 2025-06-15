سر الثالوث

يجهد البعض منذ آلاف السنوات للحصول على براهين تثبت وجود الله، ويجهدون اكثر واكثر لمعرفة سرّ الله وكيفية تناغم الثالوث الإلهي: الآب والابن والروح القدس، وحتى الآن لم يفض أي شيء ملموس الى ذلك، الا عبر الايمان والروح القدس نفسه. فمن يؤمن عن حق، يرى ان المسألة سهلة وبسيطة ولا تحتاج الى كل هذا التعقيد، لانه يبصر بواسطة الروح، ويرى بقوة الايمان ان الثالوث حق وموجود بالعمل والحق وليس بالكلام فقط. اما غير المؤمن، والذي يرفض بارادته استقبال الروح القدس ونِعم الله المجانية، فمن الصعب عليه ان يبصر ويرى حقيقة الله ومحبته، وطالما قرر وضع حجاب بينه وبين الله، فسيكون من الصعب حتماً ان يشعر بوجود الله وبتأثيره على حياته اليومية.

هذا هو سرّ الثالوث، فلننفتح على الروح القدس وعلى محبة الله لنا، خصوصاً وان ليس هناك ما نخسره، فأعمال المحبة حتى لغير المؤمنين، لا تعود بالضرر عليهم او على غيرهم، ولن تجعلهم يخسرون شيئاً، فكم بالحري اذا كنا نعي وندرك مصدرها وهدفها ونتائجها الفائقة لتصوّر البشر؟.