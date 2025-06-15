أكسيوس": إسرائيل طالبت الولايات المتحدة بالانضمام إلى الحرب ضد إيران خلال اليومين الماضيين

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن تل أبيب طالبت الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين بالانضمام إلى "الحرب ضد ​إيران​ لتدمير برنامجها النووي".

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