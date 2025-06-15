كشف مصدر مطّلع لوكالة "فارس" الإيرانيّة، أنّ "الصّواريخ الّتي استُخدمت في الجولة الأخيرة من الهجمات على تل أبيب، كانت مزوّدة برؤوس حربيّة شديدة الانفجار".
وكانت قد شنّت إيران فجر اليوم هجومًا واسعًا ومزدوجًا على إسرائيل، مستخدمةً أكثر من 50 صاروخًا باليستيًّا وعددًا من المسيّرات، وقد تضرّرت عشرات المنازل والمباني، جرّاء سقوط صواريخ إيرانية في مدينة بات يام قرب تل أبيب. كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، بأنّ "أضرارًا كبيرةً وقعت في معهد وايزمن للأبحاث في رحوفوت، جرّاء سقوط صاروخ إيراني".
بدورها، أفادت هيئة الطّوارئ الإسرائيليّة، بسقوط "3 قتلى و125 مصابًا، جراء سقوط صواريخ إيرانيّة في مدن بات يام ورحوفوت جنوبي تل أبيب".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"فارس": الصواريخ المستخدمة بالهجمات الأخيرة على تل أبيب مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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