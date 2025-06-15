الطوارئ الإسرائيلية: 3 قتلى و125 مصابًا جراء سقوط صواريخ إيرانية جنوبي تل أبيب

أفادت هيئة الطّوارئ الإسرائيليّة، بسقوط "3 قتلى و125 مصابًا، جراء سقوط صواريخ ​إيران​يّة في مدن بات يام ورحوفوت جنوبي ​تل أبيب​".

بدورها، أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى وجود "عالقين داخل مبان في معهد وايزمن للعلوم في رحوفوت، عقب تعرّضه لقصف إيراني".

كما أعلن قائد منطقة تل أبيب، أنّه "لا يزال هناك أشخاص عالقون بموقع سقوط الصّواريخ في بات يم، ونعمل على انتشالهم من بين الأنقاض".

وكانت قد شنّت إيران فجر اليوم هجومًا واسعًا ومزدوجًا على إسرائيل، مستخدمةً أكثر من 50 صاروخًا باليستيًّا وعددًا من المسيّرات، وقد تضرّرت عشرات المنازل والمباني، جرّاء سقوط صواريخ إيرانية في مدينة بات يام قرب تل أبيب. كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، بأنّ "أضرارًا كبيرةً وقعت في معهد وايزمن للأبحاث في رحوفوت، جرّاء سقوط صاروخ إيراني".