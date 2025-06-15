شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى تكلا.. برلمانية من 1987 إلى 1990 وصاحبة فكرة إنشاء محاكم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

الدكتورة ليلى تكلا هى أول امرأة يتم انتخابها لتكون رئيسة لجنة العلاقات الدولية في البرلمان، اختارها الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتكون عضوة مجلس النواب في الفترة من دورة 1987 إلى 1990، ،حينها كانت أستاذ القانون والإدارة بجامعة القاهرة، وأول طلب قدمته بالرلمان كان عن ضرورة معارضة متحركة لأنه في ذلك الوقت كان هناك اتحاد اشتراكي ولا يوجد أحزاب. فقدمت موضوع المعارضة المتحركة بمعنى أن أي موضوع يعرض على المجلس يحول للجان ليكون هناك أكثر من رأى ويجب أن يأخذ هذا الرأي في الحسبان مثل رأى الغلبية.

بالإضافة إلى عدة مبادرات برلمانية تحققت بالفعل على أرض الواقع منها، تأسيس محاكم الأسرة، وإعطاء الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية وغيرها من القضايا الاجتماعية و الدولية.

ليلى تكلا واحدة ممن عاصرت الملكية والجمهورية مرورًا بأحداث سياسية هامة تركت أثرها عليها، وصفها الأمين العام السابق للأمم المتحدة "خافيير بيريز دي كوييار"، بأنها "العقل الراجح والقلب المحب"، فهى أول امرأة عربية تنضم للاتحاد البرلمانى الدولى.

