شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الشائعات: لا مؤشرات على أي تغير في مستوى الخلفية الإشعاعية داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

نفي مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ما تردد من منشورات وصور على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي تأثر مصر بتسربات إشعاعية نتيجة التطورات الجارية بالمنطقة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تطمئن المواطنين بعدم وجود أي مؤشرات على أي تغير أو ارتفاع في مستوى الخلفية الإشعاعية داخل مصر، وأن الهيئة تتابع على مدار الساعة تطورات الأوضاع المتعلقة بالمنشآت النووية بالمحيط الإقليمي.

