شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يعلن توصيات مؤتمر شباب الدلتا.. توزيع 50 ألف منحة شهادة مجانية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب أطلق عددا من التوصيات خلال مؤتمر شباب الدلتا والذي تنظمه الأمانة بمحافظة الإسكندرية الذي أقيم مساء اليوم، من بينها إعادة ترميم نحو 500 منزل في المناطق الأكثر احتياجا بمحافظات الدلتا، بالإضافة إلى التبرع بـ15 سرير طبي، بواقع 5 أسرة لكل من مستشفيات 57357، ومؤسسة مجدي يعقوب، ومستشفى الناس.

وتابع:" كما تم الإعلان عن توزيع 50 ألف منحة شهادة مجانية للشباب من محافظات الدلتا ووجه بحري المشاركين في المؤتمر، وأنه سيتم اختيار دار أيتام في كل محافظة، وتوجيه الدعم المادي والمعنوي الكامل لها.

واستكمل:" وتزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، ستنطلق حملات موسعة للتبرع بالدم في مختلف المحافظات، بدء من الأسبوع المقبل، تحت إشراف وتنظيم أمانة الشباب، مؤكدا أن هذه المخرجات ستنفذ تحت إشراف ومتابعة أمانة الشباب المركزية بالحزب.