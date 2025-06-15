شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عبد الجواد: نقف خلف جيشنا وشرطتنا ورئيسنا لمجابهة كل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وقوفه خلف القيادة السياسية لمجابهة كل التحديات الحالية قائلا: "نقف خلف جيشنا وشرطتنا والرئيس عبد الفتاح السيسي لمجابهة كل التحديات".

جاء ذلك خلال مؤتمر شباب الدلتا والذي تنظمه الأمانة بمحافظة الإسكندرية.

وتابع عبد الجواد: "الأيام بتثبت أن الرئيس السيسي صاحب نظرة استباقية بشأن المشهد السياسي والمشهد الدولي والإقليمي.. لذلك نعلن من إسكندرية أننا خلف الرئيس السيسي وندعم بلدنا.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، متابعا:" التحديات التي تواجه الدولة المصرية جسيمة وفي مقدمتها التهديدات الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة والتي تأتي في سياق إقليمي ودولي يسعى لفرض واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط من خلال محاولات أطراف متعددة تسعى لبسط نفوذها على حساب الدولة المصرية والنيل من دورها القيادي.

وأضاف:" رغم جسامة هذه التحديات فإن الموقف الرسمي الشعبي للدولة المصرية يبعث الفخر والاعتزاز، إذ يعلو صوتها بالحق والحكمة فوق أصوات القتل والخراب والخنوع، مشيرا إلى أن الموقف المصري اتسم بالحكمة والقوة و أكدنا في حزب مستقبل مصر على دعمنا المطلق للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة على هذا الموقف المتزن والرشيد ونؤكد اليوم هذا الدعم مرارا وتكرارا المستمد إلى ما ورد في المبادرة العربية التي أطلقها الرئيس السيسي في القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة والتي شددت على الوقف الفوري لحرب الإبادة في غزة.

وتابع:" أكدنا باسم حزب مستقبل وطن رفضنا القاطع للمزايدة على الدور المصري وأهميته فالتاريخ شاهد على ما قدمته الدولة المصرية في القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تسارع الأحداث يحتم علينا أن نضع قضية تماسك الجبهة الوطنية والاصطفاف الوطني في مقدمة الأولويات، مؤكدًا ضرورة الوعي والإلمام بهذه التحديات، ومن هذا المنطلق فإن حزب مستقبل وطن سيجعل من قضية التوعية محورا أساسيا لأجندة عمل الحزب السياسية خلال المرحلة القادمة عبر تفعيل آليات التوعية وتنفيذ عدد من الأنشطة المرتبطة بها.

فيما أعلن أحمد حسام عوض، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، عن الاستعداد التام للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال عوض، إن الأمانة عملت على استكمال التشكيلات بعدد 352 مركز وقسم ويصل 21 ألف و207 شاب والوحدات الحزبية وصلت إلى 237 ، مشيرا إلى أن تشكيل أمانة الشباب بمستقبل وطن على مستوى الجمهورية تضم 153 ألف و 412 شابا، مؤكدا على جاهزية الشباب للاستحقاق الانتخابي القادم، مشيرًا إلى أن الشباب أخذ فرصة كبيرة في عهد الرئيس السيسي.