مسؤول اسرائيلي: خامنئي ليس خارج نطاق الاستهداف الاسرائيلي

اكد مسؤول إسرائيلي إن المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي "ليس خارج نطاق الاستهداف" مع استمرار الحملة الجوية الإسرائيلية المكثفة في إيران.

وذكر المسؤول أن إسرائيل لا تستبعد أي هدف محتمل في سعيها لتدمير البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك خامنئي، وذلك ردًا على سؤال من صحيفة "وول ستريت جورنال"، وتشير تصريحات المسؤول إلى أن هجمات إسرائيل لا تستهدف فقط البرنامج النووي الإيراني، بل تسعى أيضًا لإضعاف النظام الإيراني سياسيًا وعسكريًا.

واوضح المسؤول الإسرائيلي أن إسرائيل قتلت حتى الآن تسعة علماء تقول إنهم لعبوا دورًا رئيسيًا في برنامج إيران النووي، إلى جانب عدد من كبار الجنرالات الإيرانيين.