وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض مسيرات انقضاضية إيرانية بعيدا عن الأجواء الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "​اعتراض مسيرات​ انقضاضية إيرانية بعيدا عن الأجواء الإسرائيلية".

وكانت قد أعلنت إيران إطلاق هجوم على مواقع إسرائيلية ردا على الغارات المتواصلة التي استهدفت طهران ومدنا إيرانية وأدت إلى مقتل العشرات، بينهم مجموعة من قادة عسكريين وخبراء نوويين.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "بدء الرد الإيراني الساحق" بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل، وطالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية المواطنين بدخول غرفهم المحصنة بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وأعلنت الجبهة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس ومدن إسرائيلية عدة، وأظهرت صور مباشرة تصاعد أعمدة الدخان من عدد كبير من المواقع في تل أبيب إضافة الى دمار هائل في الأبينة والبيوت، وأكدت القناة الـ13 اندلاع حريق قرب مقر وزارة الدفاع.