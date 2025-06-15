وزارة النفط الإيرانية: مصفاة طهران جنوب العاصمة سليمة ونشاطها مستمر دون انقطاع

أفادت وزارة النفط ال​إيران​ية، أن "​مصفاة طهران​ جنوب العاصمة سليمة ونشاطها مستمر دون انقطاع". وكانت قد أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "هجوم إسرائيلي يستهدف مستودعا للنفط غرب طهران وخزانا للوقود جنوبها".

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