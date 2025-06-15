اشارت وكالة تسنيم الإيرانية، الى هجوم ​إسرائيل​ي استهدف مقر وزارة الدفاع في طهران وأضرار طفيفة بأحد المباني الإدارية للمقر. ولفتت وكالة تسنيم الإيرانية الى ان إسرائيل استهدفت مصفاة نفط طهران، والجهود مستمرة للسيطرة على الحريق هناك.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة تسنيم الإيرانية: هجوم إسرائيلي استهدف مقر وزارة الدفاع في طهران وأضرار طفيفة بأحد المباني الإدارية للمقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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