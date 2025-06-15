رئيس وزراء بريطانيا وولي عهد السعودية يبحثان الوضع المقلق للغاية في الشرق الأوسط

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم بأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وناقش معه "الوضع المقلق للغاية في الشرق الأوسط".
وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على ضرورة خفض التصعيد. وأكد ستارمر أيضا استعداد بريطانيا للعمل عن كثب مع حلفائها في الأيام المقبلة لدعم التوصل إلى حل دبلوماسي.
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