عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله": بينما يترنح العدو تحت وقع الضربات المسددة يلجأ للكذب لصنع نصر وهمي

أفاد عضو المكتب السياسي ل​أنصار الله​ حزام الأسد، أنه "بينما يترنح العدو تحت وقع الضربات المسددة يلجأ للكذب لصنع نصر وهمي".

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن "إسرائيل حاولت اغتيال القائد العسكري الأعلى للحوثيين ولكنها فشلت".

هذا وكانت قد افادت القناة 13 الإسرائيلية بان إسرائيل نفذت عملية اغتيال في ​اليمن​.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان سلاح الجو هاجم أهدافا في اليمن.