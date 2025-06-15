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عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله": بينما يترنح العدو تحت وقع الضربات المسددة يلجأ للكذب لصنع نصر وهمي

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عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله": بينما يترنح العدو تحت وقع الضربات المسددة يلجأ للكذب لصنع نصر وهمي

أفاد عضو المكتب السياسي ل​أنصار الله​ حزام الأسد، أنه "بينما يترنح العدو تحت وقع الضربات المسددة يلجأ للكذب لصنع نصر وهمي".

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن "إسرائيل حاولت اغتيال القائد العسكري الأعلى للحوثيين ولكنها فشلت".

هذا وكانت قد افادت القناة 13 الإسرائيلية بان إسرائيل نفذت عملية اغتيال في ​اليمن​.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان سلاح الجو هاجم أهدافا في اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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