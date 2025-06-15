"فارس" عن مسؤولين: إيران استخدمت صواريخ عماد وقادر وخيبر في هجوم الليلة على حيفا وتل أبيب

أفادت وكالة أنباء "فارس" عن مسؤولين، بأن "​إيران​ استخدمت صواريخ عماد وقادر وخيبر في هجوم الليلة على حيفا وتل أبيب".

هذا وقال مسؤول أمني إيراني رفيع لقناة "الجزيرة"، إن "طهران لم تبدأ الحرب لكنها هي من ستحدد نهاية هذا العدوان، ونتيجة حرب نتانياهو لن تكون أقل من إنهاء حكومته ونظامه السياسي".

وأكد أن "طهران تعد نفسها لمواجهة مستمرة وستصعد هجماتها".

وكانت قد أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنه "تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران".

وكان قد أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن "العاصمة الإيرانية ⁧‫طهران‬⁩ تحترق".

وكان قد أعلن التلفزيون الإيراني، أن "القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات".