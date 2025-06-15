الأردن يعلق حركة الطيران في أجواء البلاد حتى إشعار آخر

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نقلا عن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو أن الهيئة "علقت حركة الطيران المدني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة حتى إشعار آخر". ونقلت عنه القول أيضا إن القرار "يأتي تحسبا لأية مخاطر جراء الأحداث الجارية في المنطقة، وضمن إجراءات الهيئة الاحترازية حفاظا على ​سلامة الطيران​ والمسافرين".

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