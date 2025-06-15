الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف منشآت إنتاج وقود المقاتلات في إسرائيل: هجماتنا ستصبح أقوى وأوسع

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، أنه "استمرارًا للعملية الهجومية المشتركة الصادق 3، وردًا على شرور واعتداءات النظام الصهيوني اليوم، استُهدفت منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمداد الطاقة التابعة للنظام بطائرات مُسيّرة وصواريخ متعددة".

وأكد الحرس، أنه "ستستمر العمليات الهجومية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أشدها وأكثرها اتساعًا في حال استمرار الشرور والاعتداءات".

وأضاف "نجحت منظومة الدفاع الجوي الفضائي التابعة للحرس الثوري الإيراني، بقيادة الشبكة المتكاملة ومقر الدفاع الجوي المشترك للبلاد، في اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز و10 طائرات مُسيّرة وعشرات الطائرات الصغيرة التي كان يهاجم بها الجيش الصهيوني في مناطق الصراع بالبلاد".