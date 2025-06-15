وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية ⁧‫طهران‬⁩ تحترق

أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، بأن "العاصمة ال​إيران​ية ⁧‫طهران‬⁩ تحترق". وكان قد أعلن التلفزيون الإيراني، أن "القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات".

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