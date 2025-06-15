LBCI: مديرية الطيران المدني تتخذ قرارًا بإقفال المطار من الثانية حتى السادسة صباحًا

افادت معلومات للـ "LBCI" بان مديرية الطيران المدني تتخذ قرارًا بإقفال ال​مطار​ من الثانية حتى السادسة صباحًا، وأي إستثناء خلال هذه الفترة يحتاج إلى موافقة من سلطات الطيران اللبنانية.

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