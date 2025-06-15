الصين: القوة لا يمكنها أن ترسي سلاماً دائماً

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أمس، دعم بلاده لطهران في «الدفاع عن حقوقها المشروعة»، فيما أبلغ نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في اتصال آخر بمعارضة بكين للهجوم على إيران.

وأوردت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن وانغ أبلغ عراقجي بأن الصين ستدعم طهران «في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة وضمان سلامة شعبها».

وقال وانغ لعراقجي: إن أفعال إسرائيل «تنتهك بشدة، المعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية»، ولفت إلى أن الهجمات على منشآت طهران النووية «شكّلت سابقة خطرة تداعياتها قد تكون كارثية». وفصّل بيان ثان أوردته الخارجية الصينية لاحقاً، فحوى المحادثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي.

وقال وانغ لساعر: إن الصين تعارض «انتهاك إسرائيل للقانون الدولي من خلال مهاجمتها إيران بالقوة»، واصفاً السلوك الإسرائيلي بأنه «غير مقبول».

وأفاد البيان بأن وانغ تطرّق خلال المحادثات مع ساعر إلى الاتصال الذي أجراه مع عراقجي.

ونقل البيان عن وانغ قوله: إن «الوسائل الدبلوماسية في ما يتّصل بالملف النووي الإيراني لم تستنفد وما زال هناك أمل بحل سلمي، القوة لا يمكنها أن ترسي سلاماً دائمًا». وأبلغ وانغ الوزيرين بأن الصين مستعدة لأداء «دور بناء» على صعيد احتواء التصعيد في النزاع.