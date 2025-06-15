إيران: إسرائيل استهدفت 18 محافظة ضمن موجة قصف جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الهلال الأحمر في إيران أن إسرائيل شنت هجمات على 18 محافظة، السبت، في اليوم الثاني من التصعيد بين الجانبين عقب الهجوم الإسرائيلي الجمعة.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ في إيران لموقع "انتخاب" الإخباري إن أكثر من 1400 من عمال الإغاثة ينتشرون على الأرض.

من جانبها، أعلنت إسرائيل أنها تنفذ ضربات جديدة في العاصمة الإيرانية طهران.

ووفقا للأرقام الرسمية، أصيب ما لا يقل عن 800 شخص، وقتل نحو 100 آخرين في إيران منذ اندلاع النزاع فجر الجمعة.

وتقول قوات الدفاع الإسرائيلية إنها نفذت أكثر من 150 ضربة على أهداف داخل إيران منذ صباح الجمعة. وطالت الضربات منشآت نووية إيرانية، وشخصيات عسكرية رفيعة، وعلماء نوويين بارزين، إضافة إلى مواقع دفاعية ومدن إيرانية.