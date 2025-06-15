تأجيل المؤتمر الأممي بشأن الدولة الفلسطينية

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، تأجيل المؤتمر الدولي بشأن حلّ الدولتين الذي كان من المقرّر عقده في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، مؤكداً أنّه سيُعقد «في أقرب وقت ممكن».

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي: «على الرغم من أننا مضطرون لتأجيل هذا المؤتمر لأسباب لوجستية وأمنية، إلا أنّه سيُعقد في أقرب وقت ممكن»، مشدداً على أن ذلك لا يجب أن يشكك بتصميمنا على الدفع قدماً بحل الدولتين.

وأكد عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين، رغم معارضة إسرائيل الشديدة للخطوة.

وقال: «أياً تكن الظروف، أنا مصمم على الاعتراف بدولة فلسطين»، لافتاً إلى أنه قرار سيادي».

ويستند هذا الاعتراف إلى عدد من الشروط الأساسية بينها نزع سلاح حركة حماس في غزة وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.

وقال ماكرون: «الهدف دولة فلسطينية منزوعة السلاح، تعترف بوجود إسرائيل وأمنها، وتحظى بدعم بعثة دولية لتحقيق الاستقرار»، مضيفاً: إنه شرط أساسي للاندماج الإقليمي لإسرائيل. وقال ماكرون: «في الأيام المقبلة، وبالتعاون مع قادة المنطقة، سيتم تحديد موعد جديد».

وكان من المقرر أن يشارك ماكرون الأربعاء المقبل في نيويورك في هذا المؤتمر الذي تترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية.