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ترامب يعلّق على محادثته مع بوتين بشأن التصعيد في المنطقة

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ترامب يعلّق على محادثته مع بوتين بشأن التصعيد في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على محادثته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتنين بشأن التصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل.
وقال ترامب إنه اتفق مع بوتين، اليوم السبت، على أن التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران "يجب أن ينتهي".
وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أن بوتين "يشعر، مثلي، بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي كذلك"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية. 
كانت الرئاسة الروسية أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن "التصعيد الخطر في الشرق الأوسط كان بطبيعة الحال في صلب النقاش" خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين.
وأشار الكرملين، في بيان، إلى أن الرئيس الروسي قال إن موسكو مستعدة للتوسّط بين إسرائيل وإيران.
وأعرب كل من بوتين وترامب عن قلق إزاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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