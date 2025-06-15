الكرملين: بوتين أبلغ ترمب أنه يندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران

اعلن الكرملين بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه يندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، بالمقابل ابلغ ترامب بوتين أن المفاوضين الأميركيين مستعدون لاستئناف العمل مع ممثلي إيران.

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