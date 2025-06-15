اشارت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني، الى انه لن نتمكن من تدمير جميع البنى التحتية النووية الإيرانية بالكامل.
ولفتت القناة 13 نقلا عن مسؤول أمني، الى اننا لن نستطيع تدمير كل البنية التحتية النووية الإيرانية تماما، وواضح أن ذلك سينتهي باتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لن نستطيع تدمير كل البنية التحتية النووية الإيرانية تماما وواضح أن ذلك سينتهي باتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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