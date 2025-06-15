القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لن نستطيع تدمير كل البنية التحتية النووية الإيرانية تماما وواضح أن ذلك سينتهي باتفاق

اشارت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني، الى انه لن نتمكن من تدمير جميع البنى التحتية النووية الإيرانية بالكامل.

ولفتت القناة 13 نقلا عن مسؤول أمني، الى اننا لن نستطيع تدمير كل البنية التحتية النووية الإيرانية تماما، وواضح أن ذلك سينتهي باتفاق.