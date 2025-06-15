من أرز تنورين إلى ربوع اللقلوق: جولة إعلامية في قلب الطبيعة اللبنانية

قام وفد من الإعلاميين ضمن جولة إعلامية تهدف إلى تسليط الضوء على الكنوز الطبيعية في لبنان، بزيارة إلى ​محمية أرز تنورين​، حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة المحمية الأستاذ سامي يوسف، ورئيس بلدية تنورين الأستاذ ياسر نعمة، ونائب الرئيس جورج الجميّل.

استهلّ الإعلاميون زيارتهم بفنجان قهوة في بلدة فحتا، قبل أن يتوجّهوا إلى الغابة برفقة مدير المحمية السيد شليطا طانيوس، الذي قدّم شرحًا مفصلًا عن أهمية المحمية ودورها في الحفاظ على البيئة و​التنوع البيولوجي​ في لبنان.

أشار طانيوس إلى أن محمية أرز تنورين تُعد من أكبر غابات الأرز في لبنان من حيث الكثافة، وتتميّز بتنوع بيولوجي فريد قلّ نظيره. فهي تحتضن أكثر من ٥٠٠ نوع من النباتات البرية، وآلاف الحشرات، إضافة إلى ما يزيد عن ١٠٠ نوع من الفراشات. كما تضم الغابة أكثر من ٢٠ نوعًا من الأشجار، أبرزها اللزاب، الخوخ البري، التفاح البري، الإجاص، الزعرور والسنديان. ويُضاف إلى ذلك حوالي ٨٧ نوعًا من الفطر، بعضها صالح للأكل وآخر سام، إلى جانب ٢٦ نوعًا من الثدييات، و٨٠ نوعًا من الطيور المهاجرة والمستوطنة.

كما لفت إلى شبكة الدروب الممتدة داخل المحمية بطول يصل إلى نحو ٤٨ كيلومترًا، والتي خُصص جزء منها للمشي على مدار العام، وجزء آخر للمشي على الثلج في فصل الشتاء. وتتوفر أيضًا مجموعة من ​الأنشطة الترفيهية​ مثل مراقبة النجوم وتسلق الجبال، بإشراف أدلاء سياحيين متخصصين.

بعد الجولة في أرجاء المحمية، توجّه الوفد الإعلامي إلى مطعم “أزاوردي” في منطقة اللقلوق التي تُعدّ نقطة التقاء طبيعية بين بلدتي تنورين والعاقورة، ما يضيف إلى خصوصيتها السياحية والجغرافية، حيث التقوا المحامي مجد حرب الذي أكد على جمال تنورين وما تتميّز به من طبيعة ساحرة، فيما شدّد رئيس بلدية بلاط-مستيتا-قرطبون عبدو عتيّق الذي التقاهم أيضاً، على أهمية دور الإعلام في نقل صورة لبنان الجميلة وإبراز مواقعها الطبيعية والسياحية. كما كانت المحطة التالية زيارة إلى “سيدة القرن”، حيث التقطوا الصور التذكارية.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية إلقاء الضوء على محمية أرز تنورين والنشاطات المتنوعة التي تنظّمها إدارة المحمية بالتعاون مع بلدية تنورين، لما لها من دور أساسي في تعزيز السياحة البيئية.