تلقى رئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​ اتصالاً من الرئيس القبرصي ​نيكوس كريستودوليدس​ تشاورا خلاله في التطورات الامنية المتسارعة نتيجة المواجهات العسكرية المستمرة بين ايراني واسرائيل. واتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصعيد العسكري وتفعيل المفاوضات لوضع حد لهذه المواجهات لتجنيب المنطقة المزيد من الإضطرابات التي تزعزع الاستقرار. وأكد الرئيس القبرصي للرئيس عون أن "بلاده تدعم الجهود المبذولة لاعادة الهدوء إلى المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون تلقى اتصالا من الرئيس القبرصي وأكدا على ضرورة وقف التصعيد العسكري الإيرانية - الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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