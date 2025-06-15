تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا مساء اليوم من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تم خلاله البحث في التطورات المتسارعة بعد تصاعد المواجهات الإيرانية الاسرائيلية .
وأكد ماكرون للرئيس عون وقوف بلاده إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة ودعمها لسيادته والمحافظة على الامن والاستقرار فيه .
وشكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على موقفه مؤكدا على استمرار التشاور والتنسيق لمواكبة المستجدات.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون تلقى اتصالاً من ماكرون مؤكدا وقوف فرنسا بجانب لبنان ودعم سيادته وأمنه واستقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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