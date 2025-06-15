الرئيس عون تلقى اتصالاً من ماكرون مؤكدا وقوف فرنسا بجانب لبنان ودعم سيادته وأمنه واستقراره

تلقى رئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​ اتصالا مساء اليوم من الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ تم خلاله البحث في التطورات المتسارعة بعد تصاعد المواجهات الإيرانية الاسرائيلية .

وأكد ماكرون للرئيس عون وقوف بلاده إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة ودعمها لسيادته والمحافظة على الامن والاستقرار فيه .

وشكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على موقفه مؤكدا على استمرار التشاور والتنسيق لمواكبة المستجدات.