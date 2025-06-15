إلغاء رحلات لطيران الشرق الأوسط من العراق وإليه غدا الأحد

أعلنت شركة ​طيران الشرق الأوسط​ – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان رقم 8 ونظرا لاستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، إلغاء رحلاتها من العراق وإليه (بغداد وإربيل والنجف) ليوم الأحد غداً 15 الحالي، وفق الجدول المرفق بالخبر.

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