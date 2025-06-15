الجيش الإسرائيلي: قوات الاحتياط منتشرة على جبهاتنا على الحدود مع كل من لبنان وسوريا

أفاد المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، بأن "قوات الاحتياط منتشرة على جبهاتنا على الحدود مع كل من ​لبنان​ و​سوريا​".

وذكر المتحدث، أنه "نضرب مركبات البرنامج النووي الإيراني وهدفنا النهائي هو إزالة هذا البرنامج"، مشدداً على أن "الهجمات الإيرانية لم تنته بعد وعلينا الاستعداد لكل الاحتمالات".

وقال "رغم ضرباتنا فإن إيران لا تزال تمتلك قدرات يمكنها أن تضر بها إسرائيل، ونحن قتلنا 9 من كبار العلماء النوويين الإيرانيين بهدف إزالة الخطر الذي تمثله إيران".

ورأى أن "إيران لم تعد محصنة كما كان الوضع سابقا".