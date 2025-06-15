أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن "قوات الاحتياط منتشرة على جبهاتنا على الحدود مع كل من لبنان وسوريا".
وذكر المتحدث، أنه "نضرب مركبات البرنامج النووي الإيراني وهدفنا النهائي هو إزالة هذا البرنامج"، مشدداً على أن "الهجمات الإيرانية لم تنته بعد وعلينا الاستعداد لكل الاحتمالات".
وقال "رغم ضرباتنا فإن إيران لا تزال تمتلك قدرات يمكنها أن تضر بها إسرائيل، ونحن قتلنا 9 من كبار العلماء النوويين الإيرانيين بهدف إزالة الخطر الذي تمثله إيران".
ورأى أن "إيران لم تعد محصنة كما كان الوضع سابقا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قوات الاحتياط منتشرة على جبهاتنا على الحدود مع كل من لبنان وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.