اشار المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه في بيان الى ان "نتائج الفحوصات الجديدة أكدت على عينات ممثلة من خزانات الناقلة البحرية الراسية في المياه الاقليمية اللبنانية Minerva Antonia المحملة بمادة الفيول اويل من نوعية B ان هذا الفيول صالح ومطابق للمواصفات وغير مغشوش كما تداول البعض. وفي التفاصيل، وكما أعلن ببياننا بتاريخ 12-6-2025 ، أنه بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي جرى إعادة اخذ عينات فيول ممثلة من حمولة Minerva Antonia لإعادة فحصها في مختبر عالمي. فأرسلت هذه العينات الى مختبرات International Cargo Surveyors بتاريخ 9-6-2025 الى مقرها في جنيف. صدرت النتيجة وتبلغتها الوزارة بتاريخ 13-6-2025 وأتت إيجابية ومطابقة للنتيجة الصادرة في وقت سابق عن مختبرات Bureau Veritas في دبي. وبناء على ذلك، أعطي إذن تفريغ حمولة الناقة في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان" .

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة: الفيول المحمل عبر Minerva Antonia مطابق للمواصفات وفق نتائج الفحوصات الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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