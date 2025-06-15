الخارجية: نتابع موضوع العالقين في الخارج ونقوم بالاتصالات اللازمة لتسريع عودتهم

تتابع ​وزارة الخارجية والمغتربين​، عطفا على التطورات الامنية الاخيرة التي أدّت الى عرقلة حركة الطيران من وإلى مطار بيروت الدولي ممّا تسبّب بتأخير عودة العديد من المواطنين اللبنانيين، بفعل إلغاء العديد من الرحلات المتّجهة الى لبنان، موضوع العالقين في الخارج، وهي تقوم بالاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة لتسريع عودتهم بالوسائل الممكنة وفق معايير السلامة التي يقع حسن تقديرها ضمن اختصاص تلك الجهات، كما وتتابع الوزارة المعطيات ذات الصلة عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج للوقوف على أوضاع الرعايا المعنيين حيثما تدعو الحاجة.

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