بلدية رمات غان الإسرائيلية: صواريخ إيران خلفت دمارا لا يمكن تصوره

ذكرت بلدية “رمات غان” في وسط إسرائيل، إن الصواريخ التي أطلقتها إيران، مساء الجمعة، على المنطقة خلفت “دمارا لا يمكن تصوره”، وسط تضرر عشرات المباني.
ووصف رئيس بلدية رمات غانكارميل شاما هكوهين، في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، تداعيات الهجوم الصاروخي الإيراني على مدينته قائلا: “هذه ساحة دمار لا يمكن تصورها”.
وأوضح أن “العشرات من المباني تضررت، وفقدت مئات العائلات سقفها الذي يأويها في ثانية واحدة جراء استهداف المدينة بالصواريخ الإيرانية".
ويأتي ذلك بينما تفرض إسرائيل حالة من التعتيم على خسائرها عقب رشقات صاروخية أطلقتها إيران على منطقة تل أبيب الكبرى، وتحظر الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام نشر أي تفاصيل بهذا الخصوص.
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