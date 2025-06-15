التلفزيون الرسمي الإيراني: هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال ساعات

ذكر التلفزيون ال​إيران​ي الرسمي أن "من المتوقع أن تشن إيران هجمات "عنيفة ومدمرة" على إسرائيل خلال الساعات المقبلة، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي ضرب عدة أهداف في جميع أنحاء إيران".

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