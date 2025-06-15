وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين

افادت وسائل إعلام إسرائيلية بان الهدف من الهجوم في صنعاء هو ​محمد الغماري​ رئيس أركان الحوثيين. فيما تحدثت وسائل اعلام يمنية عن فشل العملية في اليمن.

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