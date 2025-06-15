مسؤول استخباراتي إسرائيلي: لدينا الكثير من المفاجآت لإيران

أفاد مسؤول رفيع في الاستخبارات الإسرائيلية لقناة "فوكس نيوز"، بأن "إسرائيل لديها مزيد من المفاجآت ل​إيران​".

وأوضح المسؤول أن "الاستخبارات الإسرائيلية تتوقع أن تمتلك إيران 8000 صاروخ باليستي خلال العامين المقبلين، بينما تملك حاليا نحو 2000 صاروخ"، مشيرا إلى أن "هذا أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى شن الهجوم على إيران".

وأضاف "لدينا الكثير من المفاجآت لإيران، ليس فقط ما قمنا به بالفعل، بل هناك مفاجآت أخرى قادمة"، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من الصراع مع طهران قد ينتهي خلال أيام" .

وشدد على أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب إسرائيل"، مضيفًا أنها "منسقة بالكامل" مع تل أبيب، مضيفا أن طريقة وقوف الولايات المتحدة بجانب إسرائيل "غير مسبوقة".