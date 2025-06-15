افادت وكالة أنباء فارس بان ​الدفاعات الجوية الإيرانية​ اسقطت طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في أجواء طهران. ولفتت وسائل اعلام ايرانية الى ان الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف معادية في طهران وهرمزغان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية. بدوره، تحدث التلفزيون الرسمي الإيراني عن هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة متوقعة ضد إسرائيل خلال ساعات.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أنباء فارس: الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في أجواء طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.