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جهاز الإطفاء الاسرائيلي يعلن إصابة مبانٍ سكنية بعد إطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل

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جهاز الإطفاء الاسرائيلي يعلن إصابة مبانٍ سكنية بعد إطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل

اعلن جهاز الإطفاء ال​اسرائيل​ي عن إصابة مبانٍ سكنية بعد إطلاق ​إيران​ صواريخ نحو إسرائيل.

فيما تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن سقوط عشرات الصواريخ الإيرانية في حيفا ومحيطها وسماع دوي انفجارات في المكان.

واعلنت القناة 13 نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط قتيلة و3 مصابين إثر سقوط صاروخ إيراني شمال إسرائيل. واشارت الى سقوط إصابة خطيرة و5 طفيفة في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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