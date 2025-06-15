جهاز الإطفاء الاسرائيلي يعلن إصابة مبانٍ سكنية بعد إطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل

اعلن جهاز الإطفاء ال​اسرائيل​ي عن إصابة مبانٍ سكنية بعد إطلاق ​إيران​ صواريخ نحو إسرائيل. فيما تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن سقوط عشرات الصواريخ الإيرانية في حيفا ومحيطها وسماع دوي انفجارات في المكان. واعلنت القناة 13 نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط قتيلة و3 مصابين إثر سقوط صاروخ إيراني شمال إسرائيل. واشارت الى سقوط إصابة خطيرة و5 طفيفة في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

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