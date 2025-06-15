ماكرون: طلبت من الرئيس الإيراني العودة لاستئناف المفاوضات

اشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى إنه طلب من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي استئناف المحادثات النووية. وأوضح ماكرون في تصريح له، بان "مسألة القدرة النووية لإيران خطيرة، ويجب التوصل إلى حل لها عبر التفاوض. ولذلك، دعوت الرئيس بزشكيان للعودة سريعا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وهو السبيل الوحيد الممكن لتهدئة الوضع".

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