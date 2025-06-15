نائب وزير الخارجية الإيراني: تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يكون كما في السابق

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني والمكلّف الملف النووي كاظم غريب آبادي أن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يكون "كما في السابق"، معربة عن استيائها إزاء "صمت" هذه الهيئة بعد شن إسرائيل ضربات على مواقع نووية إيرانية.

واوضح آبادي في تصريح متلفز، بانه "من غير المعقول أن تتعرض هذه المواقع السلمية لهجمات وتلزم الوكالة الصمت"، مشددا على أن تعاون طهران مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لن يكون "كما في السابق".