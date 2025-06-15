أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني والمكلّف الملف النووي كاظم غريب آبادي أن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يكون "كما في السابق"، معربة عن استيائها إزاء "صمت" هذه الهيئة بعد شن إسرائيل ضربات على مواقع نووية إيرانية.
واوضح آبادي في تصريح متلفز، بانه "من غير المعقول أن تتعرض هذه المواقع السلمية لهجمات وتلزم الوكالة الصمت"، مشددا على أن تعاون طهران مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لن يكون "كما في السابق".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية الإيراني: تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يكون كما في السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.