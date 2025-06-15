اشارت وكالة الطاقة الذرية الى تضرر 4 مبان حيوية في موقع أصفهان النووي في الهجوم الاسرائيلي أمس، بما في ذلك منشأة لتحويل اليورانيوم ومصنع لصفائح الوقود.
ولفتت وكالة الطاقة الذرية في تقرير لها، الى اننا لا نتوقع زيادة في الإشعاع خارج الموقع كما هو الحال في نطنز.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الطاقة الذرية: تضرر 4 مبان حيوية في موقع أصفهان النووي في هجوم أمس بما في ذلك منشأة لتحويل اليورانيوم ومصنع لصفائح الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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