وكالة الطاقة الذرية: تضرر 4 مبان حيوية في موقع أصفهان النووي في هجوم أمس بما في ذلك منشأة لتحويل اليورانيوم ومصنع لصفائح الوقود

اشارت وكالة الطاقة الذرية الى تضرر 4 مبان حيوية في موقع أصفهان النووي في الهجوم الاسرائيلي أمس، بما في ذلك منشأة لتحويل اليورانيوم ومصنع لصفائح الوقود.

ولفتت وكالة الطاقة الذرية في تقرير لها، الى اننا لا نتوقع زيادة في الإشعاع خارج الموقع كما هو الحال في نطنز.